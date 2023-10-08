Макаревич пожелал удачи бойцам израильской армии

Певец Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в Facebook (деятельность в РФ запрещена) пожелал удачи бойцам израильской армии, назвав их своими. Артист подчеркнул, что считает часы и дни до их победы, а также пожелал израильтянам остаться живыми.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев выразил надежду, что уехавшие после начала СВО в Израиль российские артисты, в частности Макаревич, Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) вступят в израильское ополчение на фоне эскалации на Ближнем Востоке. Утром 7 октября южные регионы Израиля и район Тель-Авива подверглись ракетному удару со стороны сектора Газа.

Журавлев отметил, что США обострили обстановку на Ближнем Востоке так же, как на Украине. По его мнению, американские власти намеренно стравливают две стороны конфликта, доводят ситуацию до эскалации, а потом навязывают собственное покровительство. Журавлев надеется, что текущие события отвлекут Вашингтон от Украины.

До этого директор Большого Московского государственного цирка Эдгар Запашный заявил, что эскалация напряженности в Израиле наверняка приведет к тому, что местные власти объявят мобилизацию. На этом фоне он задался вопросом, как поступят осевшие там Макаревич, Галкин и Семен Слепаков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Все они уехали в Израиль после начала российской спецоперации на Украине.