В Москве Путину на день рождения сделали подарок размером с площадь. Фото
В московских «Лужниках» активисты Молодой гвардии «Единой России» (МГЕР) и Волонтерской Роты выстроились в огромную надпись «Горжусь Россией, горжусь президентом» в честь дня рождения российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщили в пресс-службе партии «Единая Россия».
«В московских „Лужниках“ несколько тысяч волонтеров выстроились в надпись „Горжусь Россией, горжусь Президентом“», — говорится в сообщении «Единой России».
Пост опубликован telegram-канале пресс-службы фракции.
Уточняется, что в Санкт-Петербурге более 2,5 тысяч человек выстроились с российскими флагами на Дворцовой площади. В других регионах РФ активисты участвуют в «Эстафетах добрых дел».
«Наша молодежь гордится президентом и поддерживает решения, которые он принимает ради будущего России и ее жителей!» — подчеркнул председатель МГЕР Антон Демидов.
Путин отмечает свой день рождения 7 октября. Сегодня его успели поздравить с праздником глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, а также глава Казахстанской Республики Касым Жомарт Токаев.