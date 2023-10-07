В Москве Путину на день рождения сделали подарок размером с площадь

В московских «Лужниках» активисты Молодой гвардии «Единой России» (МГЕР) и Волонтерской Роты выстроились в огромную надпись «Горжусь Россией, горжусь президентом» в честь дня рождения российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщили в пресс-службе партии «Единая Россия».

«В московских „Лужниках“ несколько тысяч волонтеров выстроились в надпись „Горжусь Россией, горжусь Президентом“», — говорится в сообщении «Единой России».

Пост опубликован telegram-канале пресс-службы фракции.

пресс-служба «Единой России» https://t.me/er_molnia/8877?single

пресс-служба «Единой России» https://t.me/er_molnia/8877?single

Уточняется, что в Санкт-Петербурге более 2,5 тысяч человек выстроились с российскими флагами на Дворцовой площади. В других регионах РФ активисты участвуют в «Эстафетах добрых дел».

«Наша молодежь гордится президентом и поддерживает решения, которые он принимает ради будущего России и ее жителей!» — подчеркнул председатель МГЕР Антон Демидов.