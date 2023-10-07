Сразу несколько смерчей заметили под Сочи

По меньшей мере три смерча заметили в курортном микрорайоне Лазаревского района Сочи. Как сообщает Telegram-канал «Сочи №1», вихри возникли вблизи поселка Лоо.

На кадрах с места событий, которые опубликовал канал, можно заметить, как в холмистой местности кружат сразу три смерча. Они возникли на фоне того, как в МЧС по Краснодарскому краю предупредили местных жителей об ухудшении погодных условий. В ведомстве сообщали, что до 9 октября в регионе ожидаются грозы, град, дожди и сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду.

Ранее стало известно, что в прибрежном районе Анапы также бушевал смерч. Очевидцы заметили его днем 6 октября, опубликовав в соцсетях кадры природного явления.

Климатолог Алексей Кокорин предупредил россиян об увеличении количества смерчей и ураганов в стране. Он назвал причиной таких аномалий глобальное потепление. По словам эксперта, в стране все чаще появляются периоды жары. В связи с этим возникает активное перемещение воздушных масс, обильных осадков и ураганных ветров, пояснил Кокорин.