В 54 года умерла актриса из сериала "Прощай, "макаров"!" Марианна Факторович

Факторович - одна из создателей криминального сериала с Сергеем Селиным "Прощай, "макаров"!", в котором сама снималась.

Дебютировав как сценаристка в 2010-м году на криминальном триллере с Сергеем Горобченко "Месть без права передачи", Факторович затем поучаствовала в двух десятках проектов. Среди них - "Полицейское братство", "Адмиралы района", "Адвокат", "Литейный", "Легенда для оперши", "Испанец" с Кириллом Нагиевым.