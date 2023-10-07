В 54 года умерла актриса из сериала "Прощай, "макаров"!" Марианна Факторович
3 октября не стало российской актрисы и сценаристки, писательницы и драматурга Марианны Факторович.
Факторович - одна из создателей криминального сериала с Сергеем Селиным "Прощай, "макаров"!", в котором сама снималась.
Дебютировав как сценаристка в 2010-м году на криминальном триллере с Сергеем Горобченко "Месть без права передачи", Факторович затем поучаствовала в двух десятках проектов. Среди них - "Полицейское братство", "Адмиралы района", "Адвокат", "Литейный", "Легенда для оперши", "Испанец" с Кириллом Нагиевым.
Марианна Факторович родилась 9 июля 1969 года в Ленинграде, в 1999-м окончила СПбГАТИ.
Об уходе артистки сообщили минувшим вечером пользователи портала Kino-teatr.ru.