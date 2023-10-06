В Театре на Малой Ордынке отреагировали на слухи о пропаже актрисы Кондулайнен

В Театре на Малой Ордынке опровергли слухи, что актриса Кондулайнен пропала без вести
Актриса Елена Кондулайнен не пропала без вести, но на звонки она действительно не отвечает. Об этом в беседе с «Комсомольской правдой» сообщил заместитель художественного руководителя театра на Малой Ордынке Игорь Краснопольский.
«Она не пропала без вести. Но последствия инсульта остаются. Наверное поэтому, у нее нет особого желания появляться на публике», — сказал он.
При этом, по словам Краснопольского, Кондулайнен действительно не отвечает на звонки и не звонит сама. Связь между ней и театром поддерживается только за счет выплаты зарплаты.
Ранее появилась информация, что актриса пропала без вести. Об отсутствии связи с Кондулайнен, в том числе сообщали художественный руководитель театра Евгений Герасимов и стилист Игорь Калмыков. Напомним, что в 2020 году актриса пережила инсульт. После этого она стала мало появляться на публике и редко выходить на связь.