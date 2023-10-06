Кадыров объяснил, почему он счастливый человек

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале назвал себя счастливым человеком после получения поздравления с днем рождения от президента РФ Владимира Путина. У главы Чечни день рождения 5 октября, в этот же день в регионе отмечается день города и день чеченской молодежи.

У меня еще раз появился повод сказать, что я чрезвычайно счастливый человек. Безмерно приятно и трогательно получать поздравления от национального лидера нашей огромной страны, президента России Владимира Владимировича Путина. Он поздравил меня с днем рождения, а также передал наилучшие пожелания учителям и чеченской молодежи, – написал Кадыров.

Руководитель Чечни признался, что для него самое главное — доверие президента. Он добавил, что власти региона не имеют права и не должны его подвести.

Также Кадыров рассказал о получении поздравлений из других структур власти, и везде высоко отзывались о достижениях чеченского народа, в том числе о заново отстроенном Грозном.