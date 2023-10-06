Назван необычный симптом нового варианта COVID-19

Новый штамм COVID-19 «пирола» у некоторых пациентов вызывает покраснение пальцев на руках и ногах, а также боль в них. О необычном симптоме сообщает британское издание Сhronicle Live со ссылкой на данные медицинской исследовательской компании ZOE Health Study.

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Самыми частыми признаками нового варианта ковида врачи назвали насморк, заложенный нос, головную боль, боль в горле, усталость и чихание. Однако, по их данным, довольно часто стали встречаться необычные симптомы — кожная сыпь, язвы на языке или на внутренней поверхности губ, а также покраснение пальцев рук и ног или боль в них.

Кроме того, врачи отметили, что при заражении «пиролой» у пациентов может появиться диарея. Среди нехарактерных симптомов болезни они также упомянули охрипший голос, покраснение и зуд глаз.