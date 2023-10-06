Спейси заметили в клубе спустя 48 часов после госпитализации

Голливудского актера Кевина Спейси сфотографировали на выходе из частного клуба Mayfair Oswald’s в Лондоне спустя 48 часов после того, как его срочно доставили в больницу. Об этом сообщает Daily Mail.

Напомним, что накануне Спейси приехал в Узбекистан для участия в мероприятиях 15-го Ташкентского международного кинофестиваля. Во вторник, 3 октября, во время посещения музея Афрасиаб в Самарканде, он почувствовал онемение в левой руке. У врачей были опасения, что у актера случился сердечный приступ. Его доставили в клинику, где анализы и МРТ показали, что угрозы жизни Спейси нет.

Позже артист вернулся на Ташкентский международный кинофестиваль, где со сцены сообщил, что со здоровьем у него все в порядке. Вместе с этим актер отметил, что этот инцидент заставил его задуматься, «насколько хрупка жизнь».