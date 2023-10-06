Вирусолог прокомментировал выявление штамма COVID-19 «Эрис» в Сибири
Вирусолог Александр Чепурнов в разговоре с Рамблером прокомментировал сообщения о выявлении в Сибири первого случая заражения штаммом коронавируса EG.5 "эрис".
Ранее "эрис" впервые выявили в Красноярском крае, сообщала в своем телеграм-канале пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора. В ведомстве подчеркнули, что значимых изменений в части тяжести заболевания коронавирусом с появлением данного штамма не ожидается.
Эксперт отметил, что вариант омикрон-штамма "эрис" начал распространяться в России еще около двух месяцев назад.
"Эрис" ни по патогенности, ни по каким-то другим параметрам не отличается от остальных вариантов "омикрона"... Специалисты периодически берут образцы, и просто один из них позволил определить, с каким вариантом они имели дело в конкретном случае. Этого "эриса" у нас уже довольно много в процентном соотношении. Думаю, что не меньше 15 процентов случаев. Просто процедуры по определению конкретного штамма проводят достаточно редко.Александр Чепурнов Начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии, доктор биологических наук
По словам вирусолога, более серьезную опасность, нежели "эрис", может представлять собой распространение штамма "пирола" из-за наличия в нем большого числа мутаций.
""Пирола" - это серьезное продвижение, это уже следующая версия. У него уже 36 мутаций, к которым народ не привык", — сказал специалист, подчеркнув, что для точного определения тяжести протекания болезни специалистам необходимо получить больше данных о "пироле".
Ранее иммунолог, эксперт по международному здравоохранению Николай Крючков рассказал подробности о штамме коронавируса "эрис".