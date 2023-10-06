"Эрис" ни по патогенности, ни по каким-то другим параметрам не отличается от остальных вариантов "омикрона"... Специалисты периодически берут образцы, и просто один из них позволил определить, с каким вариантом они имели дело в конкретном случае. Этого "эриса" у нас уже довольно много в процентном соотношении. Думаю, что не меньше 15 процентов случаев. Просто процедуры по определению конкретного штамма проводят достаточно редко.

Александр Чепурнов Начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии, доктор биологических наук