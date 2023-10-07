В Южно-Сахалинске за сутки выпала почти месячная норма осадков

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин сообщил, что за сутки в городе выпала почти месячная норма осадков в результате прохождения тайфуна. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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"За сутки выпало 94 мм осадков при норме 101 - фактически месячная норма", - отметил Надсадин.

По его словам. вода начала уходить из подтопленных районов, уровень рек упал на 1 - 1,5 м. Все реки остаются в своих руслах. Сотрудники городской администрации проводят инспекции наиболее пострадавших районов. В субботу начали принимать заявления от жителей на выплату материальной помощи.