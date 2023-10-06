Дочь прокомментировала слухи о смертельном заболевании Дроздова

Дочь прокомментировала слухи о смертельном заболевании Николая Дроздова
Дочь бывшего ведущего программы «В мире животных» 86-летнего ученого-зоолога Николая Дроздова опровергла информацию о том, что у ее отца обнаружили рак. Ее слова приводит телеканал 360.
Ранее Telegram-канал Shot со ссылкой на осведомленные источники сообщил о том, что Николай Дроздов находится в больнице в тяжелом состоянии. В результате проведенного обследования у бывшего телеведущего, который обратился с жалобами на постоянные боли, была обнаружена злокачественная опухоль, утверждает канал.
В свою очередь дочь Дроздова заявила, что ее отец дома, а не в больнице, а информация о диагнозе не соответствует действительности.
«Его столько раз и хоронили, и все прочее. Он дома находится, все хорошо. Не здоров как бык, но он не в больнице, ни в каком не тяжелом состоянии», - подчеркнула она.
Друг Николая Дроздова Дмитрий Дунаев также заявил, что сообщения об ухудшении здоровья телеведущего не соответствуют действительности, пишет РИА Новости.
Николай Дроздов находится дома, чувствует себя хорошо, онкологии у него нет, заметил он.
Напомним, что в конце 2022 года Дроздов оказался в больнице. Он поскользнулся, упал и сломал ребра. При этом в больницу он поехал только через несколько дней. Дочь ведущего рассказывала, что одно из ребер проткнуло легкое, но кризис миновал. Позже зоолог сообщал о серьезных осложнениях после перелома, в частности, ему стало тяжело дышать и говорить.