Актриса из сериала «Интерны» пропала без вести

Заслуженная актриса РФ Елена Кондулайнен пропала без вести, рассказал KP.RU художественный руководитель Театра Луны, где служила актриса, Евгений Герасимов. Информацию о пропаже артистки подтвердил также ее стилист Игорь Калмыков.
Как поделился Герасимов, никто не знает, где сейчас находится актриса: ее нет ни дома, ни в театре. Стилист актрисы тоже не может до нее дозвониться.
Телефон молчит. Переживаю, — добавил Калмыков.
Кондулайнен пропадает не впервые. В феврале прошлого года друзья актрисы рассказывали, что она не выходит на связь, а также не появляется в театре. В итоге все обошлось и до обращения в полицию не дошло.
Летом 2020 года у Кондулайнен случился инсульт. Актриса долгое время находилась в реанимации в тяжелом состоянии, после чего была длительная реабилитация.
Ранее мать фигуристки Алины Горбачевой Екатeрина сообщила о пропаже своей дочери. 28 августа девушка вышла с катка на «Чкалов Арене» в Москве и ушла в cторону Владимирской церкви. К поискам подключили кинологов. Фигуристка пропала после ссоры с тренером Cофьей Федченко. Отмечается, что девочка хотела сменить наставника и сейчас может находиться у кого-то из своих друзей. Источник в окружении cпортсменки рассказал каналу, что между Софьей Федченко и мамой девочки был конфликт из-за того, что тренер забрала ее у нее в 9 лет. Позже девушки нашли живой.