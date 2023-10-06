Актриса из сериала «Интерны» пропала без вести

Заслуженная актриса РФ Елена Кондулайнен пропала без вести, рассказал KP.RU художественный руководитель Театра Луны, где служила актриса, Евгений Герасимов. Информацию о пропаже артистки подтвердил также ее стилист Игорь Калмыков.

Как поделился Герасимов, никто не знает, где сейчас находится актриса: ее нет ни дома, ни в театре. Стилист актрисы тоже не может до нее дозвониться.

Телефон молчит. Переживаю, — добавил Калмыков.

Кондулайнен пропадает не впервые. В феврале прошлого года друзья актрисы рассказывали, что она не выходит на связь, а также не появляется в театре. В итоге все обошлось и до обращения в полицию не дошло.

Летом 2020 года у Кондулайнен случился инсульт. Актриса долгое время находилась в реанимации в тяжелом состоянии, после чего была длительная реабилитация.