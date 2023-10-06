В Госдуму внесли законопроект о введении запрета на приближение к человеку

"Нет и мер, которые бы сдерживали преследователя без привлечения его к уголовной ответственности. Мы будто руководствуемся принципом: "Пока рак на горе не свистнет". В Екатеринбурге этой весной женщину убил бывший возлюбленный. Она обращалась в полицию, больше двух лет пыталась от него скрываться. Но он оставался на свободе, заставлял быть с ним. Этой трагедии можно было избежать. Например, достаточно ввести запрет не только на звонки и переписку, но и на приближение", - пояснила парламентарий, слова которой также привела пресс-служба.