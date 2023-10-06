Эксперты составили рейтинг самых перспективных профессий для молодежи

Для того, чтобы безбедно жить в будущем, молодежь хочет осваивать ИТ-технологии, работать юристами, финансистами, врачами и учителями.

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Это выяснили аналитики Финансового университета при Правительстве РФ и "Ингосстраха", составив рейтинг самых привлекательных профессий для тех, кто выбирает карьеру или намерен сменить сферу деятельности.

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Так, специальности, которые в первую очередь хотят освоить жители нашей страны - это программисты, айтишники (10,8%), учителя (10,8%) и юристы (10,6%). Среди самых востребованных профессий также специалисты по искусственному интеллекту (7,6%), финансисты (6,7%) и врачи (6,3%).

"Россияне оценивают профессии финансиста и страховщика как одни из наиболее доходных и перспективных на рынке. Поэтому-то финансисты на втором месте после айтишников. К тому же надо понимать, что как в свое время был переизбыток юристов и менеджеров, точно так же теперь мы рискуем получить излишнее число компьютерщиков. А финансы, включая страхование, это стабильный рынок, где всегда будет потребность в кадрах", - считает директор Института социально-экономических проблем Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

Работа в финансовой сфере, в том числе в страховании - это четвертая по популярности деятельность в рейтинге наиболее привлекательных профессий в России, добавляет директор по персоналу "Ингосстраха" Виктория Невская.

"Например, очень интересна и перспективна профессия актуария - специалиста, отвечающего за расчеты страховых тарифов, - уточняет она. - Это именно тот эксперт, который формирует ядро продуктового предложения - тариф. Конечно, среди соискателей наиболее известными являются другие страховые профессии - продавец страховых продуктов, специалист по урегулированию убытков, страховой юрист. Очень востребованы в современном страховании ИТ-компетенции: страховой рынок уже несколько лет назад взял уверенный курс на цифровизацию, и отрасль высоко ценит специалистов цифровых профессий".

В страховании сегодня много молодежи. Доля молодых специалистов в "Ингосстрахе" составляет 45% от общего числа сотрудников. Ежегодно там проходят стажировки 300-500 студентов и выпускников ведущих ВУЗов стран, среди которых - МГУ им. Ломоносова, РУДН, РЭУ им. Плеханова.

"В ближайшей перспективе в фаворе будут айтишники и все виды деятельности, связанные с информационными технологиями и большими данными. "Будут востребованы люди, связавшие свою деятельность с социальными, коммуникативными технологиями- например, психологи, психиатры, социальные работники", - подчеркивает директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

О врачах и учителях тоже беспокоится не стоит, уверен эксперт. Они никогда не останутся без работы.