В Кремлевском дворце прошел концерт в честь Дня учителя

"Все, кто закончил когда-то школу, мы с благодарностью вспоминаем, как мы вместе с нашими учителями постигали азы математики, учили грамоту, радовались отличным оценкам, переживали за не очень хорошие оценки. Еще больше переживали за родительское собрание. Но я думаю, что сегодняшние наши школьники испытывают ровно такие же эмоции. И несмотря на то, что мир стремительно развивается и на смену калькуляторам приходит искусственный интеллект, никакой искусственный интеллект не может затмить учителя", - отметила Голикова.