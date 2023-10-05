Минюст назвал число заключенных в колониях

В России в настоящее время в исправительных колониях содержится около 266 тыс. человек, тогда как в 2013 году это число достигало почти 700 тыс., рассказал заместитель министра юстиции Всеволод Вуколов. Об этом пишет РБК.

Чиновник отметил, что проблема рецидива по-прежнему является актуальной.

По его словам, за три года «практически создана система исправительных центров». В них находятся около 30 тыс. человек, почти 50 тыс. прошли через них.

«[Центры предполагают] принудительные работы, наказания, не связанные с лишением свободы. Люди ходят в гражданской одежде, даже на своих машинах ездят», — пояснил Вуколов.

Замминистра уточнил, что к концу 2023 года ожидается увеличение количества мест в центрах.