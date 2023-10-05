Минюст назвал число заключенных в колониях России
В России в настоящее время в исправительных колониях содержится около 266 тыс. человек, тогда как в 2013 году это число достигало почти 700 тыс., рассказал заместитель министра юстиции Всеволод Вуколов. Об этом пишет РБК.
Чиновник отметил, что проблема рецидива по-прежнему является актуальной.
По его словам, за три года «практически создана система исправительных центров». В них находятся около 30 тыс. человек, почти 50 тыс. прошли через них.
«[Центры предполагают] принудительные работы, наказания, не связанные с лишением свободы. Люди ходят в гражданской одежде, даже на своих машинах ездят», — пояснил Вуколов.
Замминистра уточнил, что к концу 2023 года ожидается увеличение количества мест в центрах.
Напомним, что в феврале президент России Владимир Путин подписал закон «О пробации», цель которого заключается в создании условий для коррекции социального поведения заключенных, их социальной адаптации, ресоциализации.