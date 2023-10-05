Пятиметрового льва с золотыми гениталиями установили в центре Екатеринбурга

Компания Sima-Land подарила Екатеринбургу огромную статую льва с золотыми гениталиями, которую установили у поющего медиаэкрана на улице Вайнера. Как сообщает «Подъем», это отсылка к статуе быка на Уолл-стрит в Нью-Йорке, у которого постоянно выстраиваются очереди. Люди идут потереть золотые тестикулы быка, что якобы сулит финансовую удачу. Мэрия города отказалась комментировать информацию об установке скульптуры.

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Никак не могу вам прокомментировать [установку скульптуры], — сказал собеседник издания.

В Telegram-канале «Медиаэкран на Вайнера» рассказали, что статуя отсылает к древним пятиметровым львам, которые, по утверждениям археологов, проживали на Урале более 30 тысяч лет назад.

Теперь и в столицу Урала вернулись гигантские львы, как несколько тысячелетий назад. Этот проект стал символом возвращения к истокам и напоминанием о силе и стойкости региона и проживающих в нем людей, — заявили в компании.