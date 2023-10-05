В России изменят правила приема в вузы

«Если абитуриент по рейтингам не проходит в вуз своего первого приоритета, ему предлагается второй приоритет и так далее, пока он наконец не приобретает зачисление в конкретный вуз», - пояснил замминистра на заседании комитета Государственной Думы по науке и высшему образованию.