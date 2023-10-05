В России изменят правила приема в вузы
В России изменят правила зачисления в высшие учебные заведения страны. Об этом заявил замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев, сообщает «Российская газета».
По его словам, предлагается, что абитуриент должен составить список из пяти вузов и обозначить среди них приоритетность. При этом в дальнейшем эта приоритетность может быть изменена.
«Если абитуриент по рейтингам не проходит в вуз своего первого приоритета, ему предлагается второй приоритет и так далее, пока он наконец не приобретает зачисление в конкретный вуз», - пояснил замминистра на заседании комитета Государственной Думы по науке и высшему образованию.
Он подчеркнул, что это поможет абитуриентам полностью реализовать свое право на выбор учебного заведения. Афанасьев добавил, что новые правила могут ввести в действие уже в следующем учебном году.
Ранее Минобрнауки предложило отказаться от бумажных документов при зачислении в вуз, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».