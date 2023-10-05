Вдовин пожаловался на колени после удаления имплантов из ягодиц

Известный челюстно-лицевой хирург Александр Вдовин , проходящий реабилитацию после неудачной операции по увеличению ягодиц, в беседе с KP.RU пожаловался на тяжелое состояние здоровья. По его словам, последствиями установки некачественных имплантов и их последующего удаления стали воспаление ягодиц и даже боли в коленях.

Как напоминает издание, операцию по увеличению ягодиц Вдовину сделал еще в 2017 году пластический хирург Тимур Хайдаров, на плачевные результаты деятельности которого в последнее время массово жалуются российские знаменитости. По словам Вдовина, все эти годы он постоянно испытывал проблемы с прооперированным органом, а в нынешнем году, по его выражению, ягодицы и вовсе «начали гнить». В результате Александр удалил импланты и сдал их на экспертизу, которая показала, что они не имеют маркировки и могли порваться во время установки, вызвав многочисленные осложнения, в том числе воспаление.