Вдовин пожаловался на колени после удаления имплантов из ягодиц
Известный челюстно-лицевой хирург Александр Вдовин, проходящий реабилитацию после неудачной операции по увеличению ягодиц, в беседе с KP.RU пожаловался на тяжелое состояние здоровья. По его словам, последствиями установки некачественных имплантов и их последующего удаления стали воспаление ягодиц и даже боли в коленях.
Получил результаты анализов крови — все показатели с тревожным значением выше нормы. Скорее всего, придется лечь в стационар. А еще начали болеть колени, сложно ходить, — рассказал Вдовин.
Как напоминает издание, операцию по увеличению ягодиц Вдовину сделал еще в 2017 году пластический хирург Тимур Хайдаров, на плачевные результаты деятельности которого в последнее время массово жалуются российские знаменитости. По словам Вдовина, все эти годы он постоянно испытывал проблемы с прооперированным органом, а в нынешнем году, по его выражению, ягодицы и вовсе «начали гнить». В результате Александр удалил импланты и сдал их на экспертизу, которая показала, что они не имеют маркировки и могли порваться во время установки, вызвав многочисленные осложнения, в том числе воспаление.
Как рассказал изданию лечащий врач Вдовина Владимир Плахотин, помимо плохих анализов крови, вызывает опасения и психоэмоциональное состояние звездного пациента.
Александра ожидают длительный реабилитационный период — около года — и восстановительные операции. Не говоря уже про потерю трудоспособности и связанные с этим морально-психологические переживания, — отметил Плахотин.
По его словам, пока что состояние Александра Вдовина оставляет желать лучшего.
Ранее стало известно, что в правой ягодичной области Вдовина было обнаружено инородное тело — марлевая салфетка, оставленная в ходе пластической операции, которую ему сделали в клинике Тимура Хайдарова. Об этом говорится в заключении судебно-медицинской экспертизы.