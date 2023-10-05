Музыкальный критик Козырев* нелестно отозвался об уральцах
Музыкальный критик, уроженец Екатеринбурга Михаил Козырев (признан иноагентом в России) назвал жителей Урала «зиганувшими». Об этом сообщает «Абзац» со ссылкой на его недавнее интервью.
«У меня такое ощущение, да простят меня уральцы, что там какую-то тяжелую взвесь газа распыляли в городе. Потому что прямо зиганули практически все», - заявил Козырев.
Также критик рассказал, что у него собран плейлист из песен против СВО, которые российские группы отправили ему «под страшным секретом».
«[Песни - прим.ред.] не могут увидеть свет, потому что группы остаются в России. Как только одна, любая из этих песен появится в интернете, это означает катастрофический приговор не только для человека, который ее написал, а для всех участников группы», - подчеркнул Козырев.
Минюст внес Козырева в список иноагентов в июле 2023 года. Ранее Козырев был генеральным продюсером радиостанции «Наше радио» и одним из организаторов фестиваля «Нашествие».