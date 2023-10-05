В Кургане легендарный летчик Юсупов пришел в правительство

Губернатор Курганской области Вадим Шумков встретился с Героем России, пилотом гражданской авиации Дамиром Юсуповым , совершившим аварийную посадку самолета в поле. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале «СилаVправде (V.Шумков)».

Дамир Юсупов прибыл в Курган на военно-патриотический форум, чтобы поговорить о героизме в жизни людей, роли нашей страны в мировом развитии и исторических территориях России. Встреча с курганскими студентами и школьниками прошла во Дворце культуры машиностроителей. Юсупов получил звание Героя России за спасение пассажиров: в 2019 году самолет «Уральских авиалиний», которым управлял Дамир Юсупов, совершил аварийную посадку на кукурузном поле в Подмосковье.