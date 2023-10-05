Учителем года - 2023 стал педагог школы при посольстве РФ в Иране
В центре Москвы, в Гостином Дворе на площадке Форума классных руководителей объявлено имя абсолютного победителя Всероссийского конкурса "Учитель года России - 2023". Им стал Олег Янковский, учитель русского языка и литературы школы при Посольстве РФ в Иране Олег Янковский.
"Всё во мне, и я во всём!" - эти строки из стихотворения Фёдора Тютчев Олег Игоревич выбрал своих девизом на конкурсе.
Олегу Янковскому 30 лет, и при этом он кандидат науки и работает учителем уже 8 лет. Классный руководитель у шестиклассников. А еще Олегу Янковскому не чуждо творчество. Может, потому что он почти полный тезка известного актера? А может, потому что любой учитель - творец. Так или иначе наш Олег Янковский сочиняет музыку, поет и монтирует аудио.
Один из главных вопросов на конкурсе для учителей - почему нравится работать в школе?
"Это лучшая форма созидания, лучший вид искусства, лучший способ оставить свой след и принести пользу, - считает Олег Игоревич. - Каждый ученик на протяжении всей жизни несёт в сердце искру своего учителя - разве это не чудо?"
О себе учитель говорит, что его амбиции созвучны принципам основоположника высшего пилотажа Петра Нестерова: как можно большему количеству учеников показать прекрасный русский язык в его развитии, "оживить" великих поэтов и писателей и сделать их опыт нужным, полезным.
Олег Янковский буквальны сыплет цитатами русских классиков. И вслед за Владимиром Маяковским утверждает: "Обожаю всяческую жизнь!".
"Маяковский для меня не случаен. В 2023 году мы оба, Маяковский и Янковский, празднуем юбилеи: ему 130 лет, мне - 30. Маяковский научил меня гиперболе, поэтому, готовясь к ОГЭ, под моим руководством ученики установили мировой рекорд "Самое большое предложение, разобранное по членам". Объём - 2800 слов!"
А еще Маяковский научил Янковского любви к авторским неологизмам, поэтому учитель бережно собирает их за своими самыми любимыми авторами - школьниками. Знаете, что такое "сусельки"? А "Пропивосание"? А Янковский знает.
После награждения Олег Янковский-учитель сказал главные слова благодарности своей супруге, которая поддержала его в участии в конкурсе.
Призерами Всероссийского конкурса "Учитель года - 2023" стали:
Антон Кандауров, учитель физкультуры Краснолучской школы №29 имени Героя Советского союза Сафы Хузямовича Хасанова, Луганская Народная Республика.Арман Костанян, учитель математики, Лицей Иннополис, Республика Татарстан.Михаил Ладных, учитель физики, образовательный комплекс "Алгоритм Успеха", Белгородская область.Бэлла Яндиева, учитель английского языка, школа № 7", г. Грозный, Чеченская Республика.