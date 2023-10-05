Учителем года - 2023 стал педагог школы при посольстве РФ в Иране

В центре Москвы, в Гостином Дворе на площадке Форума классных руководителей объявлено имя абсолютного победителя Всероссийского конкурса "Учитель года России - 2023". Им стал Олег Янковский, учитель русского языка и литературы школы при Посольстве РФ в Иране Олег Янковский.

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"Всё во мне, и я во всём!" - эти строки из стихотворения Фёдора Тютчев Олег Игоревич выбрал своих девизом на конкурсе.

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Олегу Янковскому 30 лет, и при этом он кандидат науки и работает учителем уже 8 лет. Классный руководитель у шестиклассников. А еще Олегу Янковскому не чуждо творчество. Может, потому что он почти полный тезка известного актера? А может, потому что любой учитель - творец. Так или иначе наш Олег Янковский сочиняет музыку, поет и монтирует аудио.

Один из главных вопросов на конкурсе для учителей - почему нравится работать в школе?

"Это лучшая форма созидания, лучший вид искусства, лучший способ оставить свой след и принести пользу, - считает Олег Игоревич. - Каждый ученик на протяжении всей жизни несёт в сердце искру своего учителя - разве это не чудо?"

О себе учитель говорит, что его амбиции созвучны принципам основоположника высшего пилотажа Петра Нестерова: как можно большему количеству учеников показать прекрасный русский язык в его развитии, "оживить" великих поэтов и писателей и сделать их опыт нужным, полезным.

Олег Янковский буквальны сыплет цитатами русских классиков. И вслед за Владимиром Маяковским утверждает: "Обожаю всяческую жизнь!".

"Маяковский для меня не случаен. В 2023 году мы оба, Маяковский и Янковский, празднуем юбилеи: ему 130 лет, мне - 30. Маяковский научил меня гиперболе, поэтому, готовясь к ОГЭ, под моим руководством ученики установили мировой рекорд "Самое большое предложение, разобранное по членам". Объём - 2800 слов!"

А еще Маяковский научил Янковского любви к авторским неологизмам, поэтому учитель бережно собирает их за своими самыми любимыми авторами - школьниками. Знаете, что такое "сусельки"? А "Пропивосание"? А Янковский знает.

После награждения Олег Янковский-учитель сказал главные слова благодарности своей супруге, которая поддержала его в участии в конкурсе.

Призерами Всероссийского конкурса "Учитель года - 2023" стали: