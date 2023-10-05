Варлей объяснила антироссийскую позицию Ахеджаковой

Заслуженная артистка России Наталья Варлей прокомментировала антироссийскую позицию актрисы Лии Ахеджаковой. В интервью Вячеславу Манучарову для YouTube-канала «Эмпатия Манучи» она вспомнила, как Ахеджакова в октябре 1993 года призывала «добить эту гадину», имея в виду Верховный Совет.

«Это ее коронная фраза, сказанная тогда в адрес законно избранного Верховного Совета, который расстреливали из танков», — заявила Варлей.

По мнению актрисы, все текущие высказывания ее коллеги идут из прошлого. Варлей рассказала, что заявления знаменитости в 1993 году ее потрясли и она дала интервью под заголовком «Жизнь смертью не заканчивается», где осудила позицию Ахеджаковой. В ответ Лия Меджидовна сказала журналистам: «А кто такая Варлей?»