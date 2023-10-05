В Театре им. Пушкина сыграют "Последний аттракцион"
В филиале Московского драматического театра имени А.С. Пушкина 13 и 14 октября пройдет премьера спектакля Андрея Заводюка "Последний аттракцион" по пьесе современного американского драматурга, лауреата Пулитцеровской премии Дэвида Линдси-Эбера в постановке Андрея Заводюка.
Любви все возрасты покорны, она может вернуть потерянный вкус к жизни, напоминает автор пьесы, а за ним и режиссер спектакля.
Главная героиня Абби, заносчивая обитательница дома престарелых, давно перестала доверять не только окружающим людям, но и своим чувствам. Внезапное пари, которое она заключает со своей новой соседкой Мэрилин, превращает жизнь обеих героинь в аттракцион.
"Пьеса Дэвида Линдси-Эбера на первый взгляд может показаться комедией характеров, но на самом деле это очень глубокая и ироничная история про каждого из нас, - говорит Андрей Заводюк. - Часто мы сосредотачиваемся на собственных чувствах, желаниях, комфорте и не замечаем, как коротка жизнь. А когда спохватываемся - оказывается, что мы недолюбили, недосказали, просто недостаточно времени провели с кем-то рядом".
Главные роли в постановке исполняют: Ирина Пулина, Наталья Николаева, Алексей Воропанов/Сергей Кудряшов, Наталья Корогодова, Сергей Миллер, Антон Феоктистов.