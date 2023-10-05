В Театре им. Пушкина сыграют "Последний аттракцион"

"Пьеса Дэвида Линдси-Эбера на первый взгляд может показаться комедией характеров, но на самом деле это очень глубокая и ироничная история про каждого из нас, - говорит Андрей Заводюк. - Часто мы сосредотачиваемся на собственных чувствах, желаниях, комфорте и не замечаем, как коротка жизнь. А когда спохватываемся - оказывается, что мы недолюбили, недосказали, просто недостаточно времени провели с кем-то рядом".