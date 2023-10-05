Умерла народная артистка России Наталия Королева

Наталия Королева родилась 5 апреля 1948 года. В 1966-м окончила Свердловское театральное училище, поступила в городской ТЮЗ. Играла в драматических театрах Новочеркасска, Архангельска и Черкесска, с 1983-го – в Иркутском драмтеатре. На этой сцене актриса сыграла почти все знаковые роли мирового репертуара, поднявшись на невиданную высоту в спектаклях по Валентину Распутину «Последний срок» и «Прощание с Матерой».