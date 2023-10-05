Умерла народная артистка России Наталия Королева

Народная артистка России Наталия Королева умерла на 76-м году жизни
Народная артистка России Наталия Королева умерла на 76-м году жизни, сообщается на сайте Иркутского академического драматического театра им. Н.П. Охлопкова.
«Потеря театра велика. Наталия Королева – актриса огромного дарования, предельной искренности, редкой интеллектуальной глубины. Ее талант включал в себя богатые сокровища неостывшего сердца, целительную иронию, жизнеутверждающий оптимизм», – передает РИА «Новости» текст публикации.
Актриса ушла из жизни 3 октября, накануне гастролей. О причинах смерти не сообщается.
Наталия Королева родилась 5 апреля 1948 года. В 1966-м окончила Свердловское театральное училище, поступила в городской ТЮЗ. Играла в драматических театрах Новочеркасска, Архангельска и Черкесска, с 1983-го – в Иркутском драмтеатре. На этой сцене актриса сыграла почти все знаковые роли мирового репертуара, поднявшись на невиданную высоту в спектаклях по Валентину Распутину «Последний срок» и «Прощание с Матерой».
Среди ее сценических работ – Василиса из пьесы Горького «На дне», Ева в «Веселись, негритянка», Анна Тимирева в «Звезде адмирала», Иокаста в пьесе «Эдип-царь», Аркадина в «Чайке», Мальвина в «Золотом ключике», королева Анна в «Трех мушкетерах».