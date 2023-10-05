Минобрнауки введет новые правила приема в вузы
В Минобрнауки планируют по-новому организовать приемную кампанию в вузы. Теперь абитуриенты будут составлять список из пяти учебных заведений, обозначая приоритетность поступления в каждый из вузов. Также предполагается, что абитуриент сможет менять свой выбор и "перекладывать" документы в другой вуз во время приемной кампании. Об этом сообщил замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев.
"Процедура зачисления превращается в многоступенчатую. Если абитуриент по рейтингам не проходит в вуз своего первого приоритета, ему предлагается второй приоритет и так далее, пока он наконец не приобретает зачисление в конкретный вуз", - отметил Афанасьев на заседании комитета Госдумы по науке и высшему образованию.
Сейчас при поступлении абитуриент может подать заявление в пять вузов на пять направлений в каждом, но проблема в том, что после подачи заявления нельзя менять свой выбор. Именно это и планируют изменить в Минобрнауки. Теперь молодые люди смогут забирать заявления из вузов, куда они не проходят или передумали поступать, и подавать их в другие учебные заведения.
"Уже сейчас в наш университет обращаются студенты-первокурсники других вузов с просьбой о переводе, - отмечает профессор Борис Елисеев, ректор Московского государственного технического университета гражданской авиации. - Если бы у ребят еще во время приемной кампании была возможность изменить свой выбор и приоритеты, то, возможно, они бы сразу поступили туда, куда хотели. Поэтому я считаю, что инициатива Минобрнауки поможет абитуриентам полностью реализовать свое право выбора будущего места учебы, а вузы привлекут больше мотивированных студентов".
Новые правила организации приемной кампании могут ввести уже со следующего учебного года.