Минобрнауки введет новые правила приема в вузы

В Минобрнауки планируют по-новому организовать приемную кампанию в вузы. Теперь абитуриенты будут составлять список из пяти учебных заведений, обозначая приоритетность поступления в каждый из вузов. Также предполагается, что абитуриент сможет менять свой выбор и "перекладывать" документы в другой вуз во время приемной кампании. Об этом сообщил замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев .

"Процедура зачисления превращается в многоступенчатую. Если абитуриент по рейтингам не проходит в вуз своего первого приоритета, ему предлагается второй приоритет и так далее, пока он наконец не приобретает зачисление в конкретный вуз", - отметил Афанасьев на заседании комитета Госдумы по науке и высшему образованию.

Сейчас при поступлении абитуриент может подать заявление в пять вузов на пять направлений в каждом, но проблема в том, что после подачи заявления нельзя менять свой выбор. Именно это и планируют изменить в Минобрнауки. Теперь молодые люди смогут забирать заявления из вузов, куда они не проходят или передумали поступать, и подавать их в другие учебные заведения.