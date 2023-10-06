64-летний Кевин Спейси покинул больницу после госпитализации

Актер Кевин Спейси покинул больницу всего через 48 часов после того, как его госпитализировали. Об этом сообщает Daily Mail.

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64-летний Кевин Спейси опасался, что у него случился сердечный приступ, но после проведения ряда обследований врачи дали добро на его выписку. Накануне его засняли в Лондоне, когда он вышел на публику в бейсболке с принтом «Вне офиса».

В среду, 4 октября, американского актера Кевина Спейси госпитализировали в столице Узбекистана с подозрением на инфаркт.

«Кевина Спейси экстренно госпитализировали из-за опасений по поводу сердечного приступа после того, как у него онемела рука на кинофестивале», — писала газета The Sun.

Уточняется, что у Спейси на несколько секунд «полностью онемела левая рука». В ташкентской больнице врачи провели обследование и сделали актеру МРТ-сканирование, но опасения не подтвердились.

Актер присутствовал на XV Ташкентском международном кинофестивале, который проходил с 29 сентября по 3 октября.