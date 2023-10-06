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Актер Кевин Спейси вышел из больницы через 48 часов после госпитализации

Актер Кевин Спейси покинул больницу всего через 48 часов после того, как его госпитализировали. Об этом сообщает Daily Mail.

64-летний Кевин Спейси покинул больницу после госпитализации
© Газета.Ru

64-летний Кевин Спейси опасался, что у него случился сердечный приступ, но после проведения ряда обследований врачи дали добро на его выписку. Накануне его засняли в Лондоне, когда он вышел на публику в бейсболке с принтом «Вне офиса».

В среду, 4 октября, американского актера Кевина Спейси госпитализировали в столице Узбекистана с подозрением на инфаркт.

«Кевина Спейси экстренно госпитализировали из-за опасений по поводу сердечного приступа после того, как у него онемела рука на кинофестивале», — писала газета The Sun.

Уточняется, что у Спейси на несколько секунд «полностью онемела левая рука». В ташкентской больнице врачи провели обследование и сделали актеру МРТ-сканирование, но опасения не подтвердились.

Актер присутствовал на XV Ташкентском международном кинофестивале, который проходил с 29 сентября по 3 октября.

26 июля 2023 года суд присяжных в Лондоне вынес решение о невиновности Спейси по делу о сексуальных домогательствах в отношении четырех мужчин. В сентябре сообщалось, что Спейси вновь обвинили в сексуальных домогательствах.

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