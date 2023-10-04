Девушка с винтовкой из маленького городка прошла в финал конкурса «Мисс Россия»

Биатлонистка из маленького городка в Поволжье поборется за титул самой красивой девушки страны на конкурсе «Мисс Россия — 2023». Информация о ее участии была опубликована на официальном сайте конкурса.

19-летняя Варвара Шутова прошла в финал «Мисс Россия — 2023» после отборочных туров. Она приехала на конкурс из города Кирово-Чепецк.

Шутова много лет профессионально занималась биатлоном и стала кандидатом в мастера спорта. Сейчас она учится в Поволжском Государственном университете физической культуры. В будущем девушка надеется стать тренером и учить детей ездить на лыжах и стрелять из винтовки.

Несколько лет назад родители Шутовой покорили Эльбрус. По ее словам, она мечтает тоже однажды оказаться на этой вершине.