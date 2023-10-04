Названы способы вернуть деньги за холодные батареи

При низкой температуре в жилище вследствие неработающего отопления граждане имеют право обратиться в прокуратуру или Госжилищинспекцию с заявлением о компенсации, рассказал эксперт по жилищному праву и реформе ЖКХ Виктор Федорук. Об этом пишут «Аргументы и факты».

По словам специалиста, дата начала отопительного сезона меняется год от года в зависимости от погоды. Так, в Москве в 2022 году начали подавать тепло в дома в первой декаде сентября. В этом году жилфонд начнут подключать с 8 октября.

После включения температура воздуха в квартирах должна быть не менее 18 градусов, в угловых квартирах — от 20 градусов.

В том случае, если после подключения отопления в квартире будет холодно, отметил эксперт, гражданам следует вызвать представителей управляющей компании.