Дапкунайте обвинили в обмане покупателей московской квартиры

Актриса Ингеборга Дапкунайте продала свою квартиру в Москве и не стала сниматься с регистрационного учета. Как сообщает Telegram-канал SHOT, новый владелец не мог зарегистрироваться в течение пяти месяцев и добился этого только через суд.

Дапкунайте продала квартиру на Никитском бульваре мужчине еще 27 апреля 2023 года. Сумма сделки не раскрывается, однако, по данным канала, оценивается примерно в 100 млн рублей. В Росреестре не успели перерегистрировать имущество на нового собственника, а актриса тем временем уехала из России и перестала выходить на связь.

В июле покупатель обратился в суд. Сегодня, 4 октября, Пресненский суд Москвы наконец постановил снять с регистрационного учёта Дапкунайте и ее сына от Ямпольского Алекса.