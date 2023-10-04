ФСБ: пленные из Польши имели особое положение в нацистском лагере «Шталаг-1А»

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) опубликовала документы, описывающие положение военнопленных в немецких лагерях Восточной Пруссии. Об этом сообщает РИА Новости.

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В документах, хранящихся в архиве УФСБ по Калининградской области, было отмечено, что польские военнопленные лагеря «Шталаг-1А» могли выслуживаться перед гитлеровцами. Указано, что пленные из Польши «своей активной работой в пользу немцев завоевали у последних особое доверие».

Из материалов, составленных 23 февраля 1945 года отделом военной контрразведки «Смерш» 28-й армии 3-го Белорусского фронта, также стало известно, что для советских военнопленных в лагере были созданы нечеловеческие условия. Отмечается, что положение красноармейцев было таким, что люди страдали от голода, заражались тяжелыми болезнями и умирали.

Подчеркивается, что документы имели гриф «Совершенно секретно». По специальной пометке можно судить о том, что сообщение было предназначено лично начальнику «Смерша» Виктору Абакумову. Лагерь «Шталаг-1А» существовал в 1939-1945 годах. По разным данным, через него могли пройти до 250 тысяч человек. 10 февраля 1945 года узники лагеря были освобождены наступавшими частями советской 28-й армии.