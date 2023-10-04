«Для меня это странно»: Запашный отреагировал на скандал с Никулиным

"Там по центру - его первый заместитель Земцева, которая на сегодняшний день и руководит цирком. Максим Юрьевич является просто лицом цирка, а руководит цирком некая Земцева, которая также является акционером. Это, конечно, их право, их политика, но для меня все это очень и очень странно", - заявил гендиректор Большого Московского цирка.