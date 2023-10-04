В правительстве одобрили БАДы для россиян по рецептам

В правительстве РФ поддержали законопроект, разрешающий врачам прописывать пациентам биологически активные добавки (БАДы). Об этом рассказали «Известия».

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Если законопроект примут окончательно, врачи смогут назначать БАДы, зарегистрированные в России и отвечающие по качеству требованиям российского законодательства.

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Авторы документа рассчитывают, что поправки помогут предотвратить бесконтрольное применение БАДов и защитят здоровье людей.

Глава правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев рассказал, что правительство благодаря законопроекту сможет устанавливать способы регистрации БАДов, выпущенных отечественными производителями, а также определять особенности применения этих веществ.

Ожидается, что БАДы включат в статью закона, где прописаны требования к качеству пищевых продуктов. В частности, статья содержит ограничение на использование сырья с кормовыми добавками - стимуляторами роста животных.

В то же время законопроект запрещает распространять информацию с предложениями о розничной торговле БАДами, в том числе об онлайн-торговле. Груздев отметил, что это поможет снизить обороты рынка БАДов.

«Известия» отмечают, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект без согласования с Минздравом. Роспотребнадзор согласовал поправки без замечаний, о готовности одобрить документ также заявили в Минпромторге.

Директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов рассказал, что сейчас продаются БАДы, в которых есть опасные для здоровья компоненты, к примеру, на основе мухоморов.

Гастроэнтеролог и диетолог компании «СберЗдоровье» Мария Дюжева подчеркнула, что БАДы не являются лекарствами и не проходят все стадии клинических испытаний, которые доказали бы их эффективность.

Замглавы «Инвитро-Приволжье» по медицинской деятельности Татьяна Неумолотова допустила, что врач может выписать БАДы для определенной диеты пациента. К примеру, чтобы восполнить суточную норму жирных кислот омега-3.

Врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская предупредила, что неконтролируемый прием БАДов может привести к переизбытку витаминов и минералов в организме, вызвать нарушения работы нервной, пищеварительной и сердечно-сосудистой систем, а в тяжелых случаях привести к смерти.

С 1 октября 2023 года в России стала обязательной маркировка различных товаров из околомедицинской сферы, включая БАДы и антисептики. До начала октября участники оборота таких товаров должны были зарегистрироваться в системе «Честный знак».