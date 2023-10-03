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Группа «Ария» отменила концерт в Ставрополе за час до начала

Группа «Ария» отменила свой концерт в Ставрополе за час до его начала. Об этом музыканты сообщили в «ВКонтакте». Они объяснили, что выступление переносится «в связи с отсутствием согласования дирекцией ДКиС технических условий шоу». Судя по фотографии с концерта, которую разместили музыканты в соцсети, в шоу используются сложные световые эффекты и акробатические трюки.

Группа «Ария» отменила концерт за час до начала
© nsn.fm

Коллектив добавил, что решение об отмене тяжело было принять и что «команда организатора боролась до конца».

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Информацию о дате переноса, возврате/обмене билетов «Ария» объявит «в самое ближайшее время».

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