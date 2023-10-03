Минздрав выступил против онлайн-продаж алкоголя

Министерство здравоохранения РФ не поддерживает легализацию онлайн-торговли алкоголем, рассказал помощник главы ведомства Алексей Кузнецов. Об этом пишет ТАСС.

Ранее во вторник, 3 октября, глава Минфина Антон Силуанов заметил, что министерство поддерживает продажу алкоголя через интернет-магазины. Вместе с тем, отметил он, итоговой договоренности об этом пока нет.

Кузнецов пояснил, что легализация торговли через онлайн-магазины приведет к росту объемов продаж и потребления, в том числе несовершеннолетними.

Употребление спиртных напитков, напомнил помощник министра, увеличивает риск развития ряда серьезных заболеваний. Кроме того, добавил он, показатели потребления алкоголя прямо коррелируют со смертностью от внешних причин.