Минздрав выступил против онлайн-продаж алкоголя

В Минздраве не поддержали инициативу по легализации онлайн-торговли алкоголем
Министерство здравоохранения РФ не поддерживает легализацию онлайн-торговли алкоголем, рассказал помощник главы ведомства Алексей Кузнецов. Об этом пишет ТАСС.
Ранее во вторник, 3 октября, глава Минфина Антон Силуанов заметил, что министерство поддерживает продажу алкоголя через интернет-магазины. Вместе с тем, отметил он, итоговой договоренности об этом пока нет.
Кузнецов пояснил, что легализация торговли через онлайн-магазины приведет к росту объемов продаж и потребления, в том числе несовершеннолетними.
Употребление спиртных напитков, напомнил помощник министра, увеличивает риск развития ряда серьезных заболеваний. Кроме того, добавил он, показатели потребления алкоголя прямо коррелируют со смертностью от внешних причин.
По его словам, расширение каналов продаж алкогольных напитков также может оказать негативное влияние на демографические показатели.