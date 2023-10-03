Стали известны последние слова Ельцина из письма Руцкому

После ухода Ельцина с должности главы государства я получил письмо из администрации президента. Подпись его [Бориса Ельцина] я хорошо знаю. Он написал, что, «к глубокому сожалению, вы, Александр Владимирович, оказались правы в том, чем все это [события октября 1993 года] закончится». Добавил, что никогда не сомневался в моей порядочности и честности, пожелал всего доброго, — вспомнил Александр Руцкой.