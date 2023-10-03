«Крематории работали без остановок»: Руцкой назвал число погибших в путче

Число погибших в результате событий 3 и 4 октября 1993 года составляет порядка 1300 человек. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил бывший вице-президент России, герой СССР Александр Руцкой. По его словам, жертв вывозили от здания Верховного Совета баржами по Москве-реке и крематории работали неделю без остановок.

В результате путча погибло от 1200 до 1300 человек. Точных данных нет. По ночам трупы на баржах вывозили в крематории от здания Верховного Совета баржами по Москве-реке. Крематории работали неделю без остановок, — рассказал Александр Руцкой.

Ранее Руцкой заявил, что во время противостояния между президентом РФ Борисом Ельциным и Верховным Советом осенью 1993 года коммунисты во главе с Геннадием Зюгановым фактически предали защитников парламента. Он также обвинил КПРФ в участии в выборах в Госдуму по Конституции, написанной по указке США.

Руцкой отметил, что в то время, когда в Госдуме было большинство коммунистов, в России шли залоговые аукционы, которые он назвал «разграблением базовых отраслей экономики». По его мнению, коммунисты не препятствовали этому процессу.