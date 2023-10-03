Сдвинул с места 22 тонны: 13-летний Родион Плотников стал самым сильным мальчиком планеты

13-летний Родион Плотников из города Шахты Ростовской области выиграл Кубок мира по пауэрлифтингу и силовым видам спорта. За плечами школьника мировой рекорд — меньше 30 секунд ему понадобилось, чтобы сдвинуть два КамАЗа на четыре метра.

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«Вечерняя Москва» пообщалась с Родионом и его мамой.

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Турнир по пауэрлифтингу (силовое троеборье в трех дисциплинах: приседание и жим со штангой, становая тяга. — «Вечерняя Москва») проходил в Геленджике, в нем участвовали 800 спортсменов разного возраста из России, Сербии, Казахстана, Ирана.

А ранее, в апреле, Родион Плотников установил мировой рекорд: протащил на четыре метра два КамАЗа. Общий вес автомобилей — 22 тонны, а вес мальчика составлял 57 килограммов.

Спортсмен отмечает: секрет его успеха в регулярных тренировках и воле к победе. Он занимается спортом с пяти лет: сначала дзюдо, а с 11 лет — пауэрлифтинг.

— Я начал заниматься пауэрлифтингом, так как захотел стать более известным, — признается Родион. — К мировому рекорду готовился около года, тренировался четыре раза в неделю по полтора часа.

Как отметила мама Родиона, Светлана Плотникова, раз в неделю мальчик и его тренер Тимофей Поталов (мировой рекордсмен, протянул на девять метров электричку весом 402 тонны . — «Вечерняя Москва») ездили на аэродром буксировать сначала одну легковую машину, потом вторую, третью... И в итоге они уже буксировали КамАЗЫ.

— Мы внимательно относились к питанию Родиона, — отмечает мама спортсмена. — Он у нас малоежка, приходилось контролировать, чтобы больше ел. Сын — молодец, был настроен на победу. Он не переживал и справился.

Заниматься пауэрлифтингом Родион начал случайно.

— В летние каникулы у него был отдых от дзюдо и английского, — говорит Светлана. — И мне, как маме, не хотелось, чтобы он проводил время на улице. Тогда я попросила Тимофея Поталова хотя бы час-полтора занять его в тренажерном зале.Тренер согласился взять его на один месяц, и вот Родион так и остался там. Первые результаты появились буквально через полгода.

Родион перестал ходить на дзюдо и полностью посвятил себя пауэрлифтингу.

— В этом виде спорта его привлекает сила, — продолжает Светлана. — Он смотрит на своего тренера Тимофея, как тот буксирует тяжелые машины, поезда и, конечно, восхищается им. Родиону хочется быть сильнее своих сверстников.

Он не собирается останавливаться. За здоровьем сына родители строго следят. Он регулярно сдает кровь, анализы, ЭКГ, ходит на массажи. Сам Родион в будущем хочет стать тренером. Поступать планирует в спортивный институт или техникум.

Кстати, у парня вся семья имеет опыт занятий единоборствами — и мать, и отец, и брат.

Как отмечает Тимофей Поталов, видео с рекордом оценивали в Москве, в Федерации пауэрлифтинга страны. Комиссия учла возраст спортсмена, его вес, технику, проверила, делал ли в мире кто-то подобное.

— Сделали вывод, что это рекорд мира и Родион — самый сильный мальчик планеты. Могли бы в Книгу рекордов Гиннесса попасть, но сейчас из-за санкций Гиннесс не сотрудничает с Россией, — пояснил Поталов.

ФАКТ

Директор школы станицы Саратовской Горячего Ключа Александр Полфунтиков поставил шесть мировых рекордов. В приседании он взял 280, 300 и 320 кг, в тяге — 242,5 и 260 кг. В сумме — 750 кг.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Павел Семиченков, ортопед, травматолог, врач высшей категории: