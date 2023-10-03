Учительница из Челябинска покорила Эльбрус и собралась на Эверест

«Было, что сдувало, были обморожения. Как-то попали в циклон и трое суток просидели в пещере. Уже заканчивался запас еды. За 20 минут до контрольного срока возвращения группы успели вернуться. Там уже спасатели должны были на поиски идти. Меня удержать невозможно, это в крови», — поделилась Павлова, которая также совершает прыжки с парашютом.