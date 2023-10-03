МХАТ имени Горького поставит спектакли «Три сестры» и «На дне» в новом сезоне
Московский художественный академический театр (МХАТ) имени Горького в новом сезоне поставит спектакли по пьесам «Три сестры» Антона Чехова и «На дне» Максима Горького. Об этом журналистам сообщила главный режиссер театра Галина Полищук.
«Первая премьера – это премьера «Трех сестер» (в постановке – прим. Агентства «Москва») Немировича-Данченко, возобновление этого спектакля», – сказала Полищук.
Она добавила, что в настоящее время также идут репетиции спектакля «На дне» по пьесе Максима Горького.
«Александр Стриженов и Екатерина Стриженова сейчас репетируют спектакли «На дне» по Максиму Горькому. Вы, наверное, вспомните, насколько это значимая премьера для Московского художественного театра, и именно с нее началось триумфальное шествие МХАТ», – отметила Полищук.