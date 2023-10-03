МХАТ имени Горького поставит спектакли «Три сестры» и «На дне» в новом сезоне

«Александр Стриженов и Екатерина Стриженова сейчас репетируют спектакли «На дне» по Максиму Горькому. Вы, наверное, вспомните, насколько это значимая премьера для Московского художественного театра, и именно с нее началось триумфальное шествие МХАТ», – отметила Полищук.