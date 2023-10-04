Отопление начали включать в Подмосковье

«Сначала тепло подается в общеобразовательные учреждения и объекты здравоохранения, затем в жилые дома, а после – в промышленные предприятия. Некоторые дома включат раньше, так как они являются транзитом для подачи теплоносителя в социальный объект», – говорится в сообщении.