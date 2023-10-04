Отопление начали включать в Подмосковье
В Московской области заработало отопление в организациях социальной сферы и жилых домах. Об этом сообщили в пресс-службе министерства энергетики Подмосковья.
«Сначала тепло подается в общеобразовательные учреждения и объекты здравоохранения, затем в жилые дома, а после – в промышленные предприятия. Некоторые дома включат раньше, так как они являются транзитом для подачи теплоносителя в социальный объект», – говорится в сообщении.
Жителей региона просят обратить внимание на работу батарей и внутридомовых коммуникаций после запуска тепла. В случае неисправности нужно обращаться в единую диспетчерскую службу своего муниципалитета, добавили в пресс-службе.