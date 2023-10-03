Старшая дочь Кадырова получила звание народной артистки Чечни
Министр культуры Чечни, старшая дочь руководителя республики Айшат Кадырова получила звание «Народный артист Чечни». Об этом сообщил глава региона Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
«Передал Айшат Кадыровой медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени. Также указом главы ЧР ей присвоено звание "Народный артист Чеченской Республики"», — написал политик.
Кроме того, Кадыров сообщил, что «яркая представительница эстрады» республики Элина Муртазова получила медаль «За заслуги перед Чеченской Республикой», а первой замглавы Минкульта региона Марет Байсаровой присудили звание Заслуженного работника культуры Чечни.
Ранее кандидатуру Айшат Кадыровой одобрили на должность заместителя председателя правительства республики по социальному блоку, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».