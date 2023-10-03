В МЧС дали советы разным знакам зодиака

МЧС России составило «чрезвычайный» гороскоп на октябрь, в котором дало советы по безопасности представителям разных знаков зодиака. Гороскоп опубликован в Telegram-канале ведомства.

Так, представителям стихии огня в МЧС посоветовали не оставлять без присмотра свечи и аромалампы, не поджигать сухую листву и траву, спрятать спички и зажигалки от детей.

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В гороскопе отмечается, что у овнов в октябре «будет прекрасный настрой и стремление сделать свое жилье комфортнее и безопаснее». Для этого в ведомстве им рекомендовали не забыть установить пожарный извещатель. Львов призвали не быть самоуверенными и держать огнетушители под рукой, а стрельцам напомнили о том, что организовывать романтические свидания лучше без открытого огня, так как «родная стихия для них может быть весьма опасной».

Представителей стихии воды призвали надевать спасательные жилеты, катаясь на лодках, и не оставлять детей у воды без присмотра. Кроме того, ракам напомнили о необходимости позаботиться о родителях и подготовить печь к холодам, а скорпионам – провести время с детьми, посмотреть с ними обучающие ролики, а также объяснить, почему опасно играть со спичками и газовой плитой. Рыбам же рекомендованы походы в лес. Но в МЧС предупредили, что нужно обязательно составить маршрут и зарегистрировать его, а также правильно собрать рюкзак и «надеть яркую одежду».

Представителям стихий земли и воздуха также дали полезные советы, напомнив, что опасно выезжать на летней резине, а для обогрева нужно использовать проверенные электроприборы и не сушить одежду около очага тепла.

Тельцам предлагается «найти любые способы, чтобы хорошенько расслабиться и отдохнуть», девам – укреплять иммунитет и не перегружать электросети, козерогам – сходить в гости «не с пустыми руками» и подарить друзьям и родственникам автономный пожарный извещатель.

Ведомство предложило близнецам прислушиваться к своим эмоциям, разобраться в своих целях и обратить внимание на соцсети МЧС. А водолеям отправиться в путешествие и, уезжая из дома, не забыть отключить все электроприборы, перекрыть воду и газ. Весы же, согласно гороскопу, должны «держаться подальше от водоемов подшофе».

«Любая стихия может быть опасна, если пренебречь советами», - констатировали в МЧС.

МЧС регулярно предупреждает жителей России о неблагоприятных погодных явлениях и дает советы, как минимизировать ущерб. В частности, летом москвичам рекомендовали избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и носить головной убор, а также пить больше воды. При нахождении на водоемах – воздержаться от купания и ныряния в необорудованных для этих целей местах.