Штурм Белого дома в Москве: как это было

События 3-4 октября 1993 года в Москве (в эти дни произошел штурм Белого дома) стали одними из самых трагических в истории России после распада СССР, противостояние двух политических сил привело ко множеству жертв и пострадавших. «Рамблер» подготовил хронику октябрьских событий.

Предыстория

В начале 1990-х годов Россия переживала сложный период перехода от социализма к рыночной экономике. Этот переход сопровождался экономическими трудностями, инфляцией и ростом безработицы. Противоречия между президентом России Борисом Ельциным и Верховным Советом (парламентом) обострились.

Кризис власти

Верховный Совет, контролируемый коммунистами и их союзниками, противостоял реформам Ельцина. В сентябре 1993 года Ельцин объявил о роспуске Верховного Совета и проведении новых выборов. Это решение вызвало ожесточенные протесты и напряженность в обществе. Депутаты объявили президента нелегитимным и отказались расходиться. Противостояли Ельцину вице-президент Александр Руцкой и народные депутаты и члены Верховного Совета во главе с Русланом Хасбулатовым.

События 2 и 3 октября

2 октября на Смоленской площади начался митинг сторонников Верховного Совета, вылившийся в столкновения демонстрантов с милицией и ОМОНом.

3 октября в Москве толпы протестующих собрались возле Белого дома, здания Верховного Совета России. Протестующие прорвали заслоны ОМОНа и разблокировали здание. Затем сторонники Руцкого захватили здание московской мэрии и попытались взять штурмом телецентр Останкино. Спецназ открыл по штурмующим огонь, штурм был отражен.

Вечером 3 октября Ельцин ввел в Москве чрезвычайное положение и объявил об освобождении Руцкого от должности вице-президента РФ. В Москву были введены части и подразделения Таманской и Кантемировской дивизий, 27-й отдельной мотострелковой бригады и другие силы.

4 октября

Утром 4 октября Белый дом был обстрелян из танков, в здании начался пожар. В 17:00 сопротивление было прекращено.

Жертвы и пострадавшие

Данные о погибших разнятся, их количество оценивается в 140-160 человек. Множество сторонников Верховного совета, силовиков и случайных прохожих получили ранения (от 380 до тысячи человек).

Итоги