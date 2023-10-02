Игорь Коломойский внесён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Украинский олигарх Игорь Коломойский внесён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
«Коломойский Игорь Валерьевич... 13.02.1963 г. р. , г. Днепропетровск Украинской ССР», — говорится в перечне под заголовком «Перечень террористов и экстремистов».
2 сентября Шевченковский суд Киева арестовал Коломойского по делу о мошенничестве и легализации финансов, полученных преступным путём.
Позже НАБУ наложило арест на активы Коломойского на 48 часов.