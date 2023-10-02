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Игорь Коломойский внесён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Украинский олигарх Игорь Коломойский внесён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

«Коломойский Игорь Валерьевич... 13.02.1963 г. р. , г. Днепропетровск Украинской ССР», — говорится в перечне под заголовком «Перечень террористов и экстремистов».

Суд официально признал Коломойского гражданином Украины

2 сентября Шевченковский суд Киева арестовал Коломойского по делу о мошенничестве и легализации финансов, полученных преступным путём.

Позже НАБУ наложило арест на активы Коломойского на 48 часов.

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