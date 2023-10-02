Дружинина объяснила, почему оттолкнула Макееву на премьере «Гардемаринов»

Режиссер Светлана Дружинина объяснила, почему оттолкнула актрису Анастасию Макееву на премьере фильма «Гардемарины 1787. Мир». Как сообщает News.ru, кинодеятель уверяет, что ее действие не несло злого умысла — Дружинина побоялась, что артистка наступит на ее мозоль.

«На красной дорожке она просто внезапно вышла, и я не хотела, чтобы она наступила на мозоль. Мы очень любим друг друга, уважаем, она работает у меня», — заявила Дружинина.

По ее словам, происшествие было просто случайностью, а разлетевшаяся по Сети информация о ссоре между режиссером и актрисой — не более чем сплетни. Дружинина подчеркнула, что очень дружна с Макеевой и они хорошо общаются.