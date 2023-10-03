В центре Гамалеи призвали россиян привиться от гриппа «уже сейчас»
Вирус будет активен осенью, зимой и весной. Если человек уже заразился, то вакцинация не сработает. Однако никаких побочных эффектов в случае прививки не будет.
Об этом в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» вирусолог, профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.
«Грипп бывает практически каждый сезон, начиная с сентября-октября, дальше в течение всей зимы и весной. Так что прививаться от гриппа нужно вот уже сейчас. Какой-то даты, когда можно сказать «больше не прививайтесь», нет. Если в организме уже есть вирус, то вакцинация просто не подействует, не сработает».
Альтштейн также подчеркнул, что одновременное заражение коронавирусом и гриппом возможно, однако это «очень редкий случай».
«Что касается того, будет ли грипп и ковид одновременно, то это уже сейчас есть. Есть какое-то количество гриппозных больных, есть какое-то количество ковидных больных. Но заражение одновременно и гриппом, и ковидом — это очень редкий случай».
Ранее депутат Мосгордумы, член комиссии по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Стебенкова сообщила об эффективности вакцины от гриппа против COVID-19.
Четырёхвалентный препарат создаёт «перекрёстный иммунитет», заявила она.