В центре Гамалеи призвали россиян привиться от гриппа «уже сейчас»

«Грипп бывает практически каждый сезон, начиная с сентября-октября, дальше в течение всей зимы и весной. Так что прививаться от гриппа нужно вот уже сейчас. Какой-то даты, когда можно сказать «больше не прививайтесь», нет. Если в организме уже есть вирус, то вакцинация просто не подействует, не сработает».