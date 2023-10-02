Российский ресторанный фестиваль начался в Москве и регионах

«В 2023 году мы вновь делаем масштабную параллельную программу. В сети кинотеатров "Каро" в семи городах пройдет фестиваль кино о еде, в ряде городов пройдут ужины с лучшим шефами, экскурсии на фабрики производителей кофе и выпечки и еще масса спецпроектов, за которыми можно следить на сайте фестиваля. Также мы начинаем поддерживать молодые таланты — шеф-повара до 35 лет получат дополнительную поддержку и возможности для развития благодаря нашему спецпроекту с Росмолодежь.Бизнес. Также истории о сетах и героях будут на радиостанциях, входящих в «Европейскую медиагруппу», включая "Новое Радио"», — сказал Сысоев.