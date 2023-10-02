Российский ресторанный фестиваль начался в Москве и регионах
С 1 по 15 октября в стране проходит восьмой Российский Ресторанный Фестиваль, организованный одной из ключевых фигур индустрии, Александром Сысоевым. Больше 800 ресторанов из 50 городов примут участие в проекте. Главные туристические направления этого года — Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань и Нижний Новгород.
«Цели РРФ в этом году — продолжить поддерживать ресторанную индустрию и дать возможность всем жителям страны изучить лучшие рестораны как дома, так и в отпуске. Акцент на локальные продукты, блестящий сервис и действительно новаторские блюда — российские рестораны уже давно вышли на высочайший уровень во всем мире. Нашей стране есть, чем гордиться, и РРФ это вновь докажет», — сказал основатель фестиваля Александр Сысоев.
Рестораны предложат гостям дегустационные сеты из 3-5 популярных или новых блюд по фиксированной цене — за 1390, 1990, 2990 рублей. К каждому сету компания Luding подготовила пейринг по специальной цене — коктейли, а также шот водки. Сбер сделал скидку 10 процентов на каждый сет при оплате премиальными картами банка (СберПремьер, СберПервый, Sber Private banking).
Изучить список ресторанов-участников 2023 года можно на www.foodfestival.ru. А в Яндекс Картах можно изучить сеты и фотографии блюд, и построить маршрут до выбранного места.
«В 2023 году мы вновь делаем масштабную параллельную программу. В сети кинотеатров "Каро" в семи городах пройдет фестиваль кино о еде, в ряде городов пройдут ужины с лучшим шефами, экскурсии на фабрики производителей кофе и выпечки и еще масса спецпроектов, за которыми можно следить на сайте фестиваля. Также мы начинаем поддерживать молодые таланты — шеф-повара до 35 лет получат дополнительную поддержку и возможности для развития благодаря нашему спецпроекту с Росмолодежь.Бизнес. Также истории о сетах и героях будут на радиостанциях, входящих в «Европейскую медиагруппу», включая "Новое Радио"», — сказал Сысоев.
Впервые фестивальные сеты будут доступны к заказу в сервисе Яндекс Еда в мегаполисах — больше 15 процентов участников адаптировали свои блюда для бережной доставки.