В Госдуму внесен законопроект о лишении свободы за вовлечение детей в курение

В Государственную думу Российской Федерации внесен законопроект, который установит уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в потребление табачной и содержащей никотин продукции. Об этом в понедельник, 2 октября, сообщили в пресс-службе главы Комитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенникова.

По его мнению, действующей в настоящее время административной ответственности в виде штрафа недостаточно. Это приводит к тому, что правонарушение совершается неоднократно. Законопроект предлагает дополнить главу 20 Уголовного кодекса Российской Федерации «Преступления против семьи и несовершеннолетних» новой статьей, которая будет предусматривать уже уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в потребление табака. Это будет действовать в случае, если человек дважды в течение одного года получал административное наказание за аналогичное деяние.

— За это предусматривается штраф в размере до ста тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательные работы на срок до двухсот сорока часов, либо исправительные работы на срок до одного года, либо ограничение свободы на тот же срок, — передает сообщение пресс-службы Крашенникова РИА Новости.

В апреле Конституционный комитет Совета Федерации единогласно поддержал закон об ужесточении ответственности за продажу табака детям, а также штрафы за вовлечение детей в курение. За это гражданам придется заплатить от двух до пяти тысяч рублей, а опекунам и родителям — от пяти до семи тысяч