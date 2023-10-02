В России сократился приток мигрантов

За первое полугодие 2023 года в Россию въехало на 50 тысяч меньше мигрантов по сравнению с январем-июнем 2022 года. Об этом со ссылкой на исследование Института Гайдара (проведено на основе данных Росстата) пишут «Известия».

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Приток иностранных работников сократился на 15 процентов, до 282 тысяч человек. При этом реже приезжать в Россию стали граждане почти всех государств СНГ. Выросло количество приезжих лишь из Таджикистана (на 4 тысячи человек), однако это не смогло компенсировать общего снижения.

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Миграционный прирост (разница между количеством прибывших и уехавших иностранных граждан) за рассматриваемый период также уменьшился, до 79 тысяч человек. Научный сотрудник международной лаборатории политической демографии и макросоциологической динамики Института Гайдара и автор исследования Игорь Ефремов отмечает, что до пандемии коронавируса этот показатель в среднем составлял около 100 тысяч человек.

Одновременно с этим сократилось число возвращающихся на родину россиян. В первом полугодии 2019 года по программе переселения соотечественников в страну въехали 51,8 тысячи человек, а в этом году их число резко снизилось до 19,3 тысячи за полгода. Также с 93 до 43 тысяч за год снизилось число первично выданных иностранцам разрешений на временное проживание в России, сказано в исследовании.

Главный эксперт по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности hh.ru Наталья Данина считает, что сокращение притока мигрантов усугубляет и без того сложную ситуацию с дефицитом кадров в традиционных отраслях занятости иностранцев — строительстве, логистике, общепите и ЖКХ. Она прогнозирует сохранение тренда на снижение потока приезжающих в Россию работников до конца года. «Причина — в снижении курса рубля к основным мировым валютам, что повлекло и сокращение реальных доходов иностранных работников при конвертации денежных переводов, отправляемых на родину», — объяснила она.

Доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец отметила, что на отток мигрантов повлияло и усиление контроля за легальностью нахождения и работы иностранцев в России. «Если ситуация с курсом рубля не изменится и правительство продолжит более требовательно регламентировать потоки миграции, их численность еще сократится», — считает она.